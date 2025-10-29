Две станаха децата, загинали под руините на жилищен блок край Истанбул

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Две деца бяха извадени мъртви изпод руините, а по-голямата им сестра беше спасена днес, след като седеметажен блок край Истанбул се срути, затрупвайки петчленно семейство, съобщиха турските медии. Издирването на двамата родители продължава.

Сградата, намираща се в град Гебзе в северозападния турски окръг Коджаели, се срути по неустановени засега причини около 7.30 ч. турско време днес (6:30 ч. българско).

Валията на окръг Коджаели Илхами Акташ съобщи, че според сведенията, с които разполагат, през нощта в блока е имало едно семейство - майка, баща и три деца, които са били затрупани под развалините. Семейството е живеело под наем в сградата.

Първоначално беше намерено тялото на момче, идентифицирано като 12-годишния Емир Билир, а по-късно мъртва бе открита и 14-годишната Ниса. 18-годишната Дилара Билир, по-голямата им сестра, беше извадена от спасителите жива.

Продължава операцията по спасяването на родителите им - 44-годишен мъж и 37-годишна жена.

Макар че засега причината за срутването на сградата остава неизяснена, кметът на град Гебзе Зиннур Бююкгьоз допусна възможността инцидентът да е свързан с изграждана в близост линия на метрото.

"Разследваме дали причината би могла да е свързана със строителството на метрото", каза той, цитиран от сайта Хаберлер.

Наемателят Угур Айдън, който държи аптека на приземния етаж на срутилия се блок, заяви пред журналисти, че още вчера е имало пропадане на земята пред работното му място, за което съпругата му е сигнализирала на строителния предприемач и на собственика на магазина. По думите му самите те също са подали сигнал.

"Имаше малки пропадания в предната част на сградата", обясни Айдън, цитиран от А Хабер.

Турските медии разпространиха и снимки, заснети с мобилен телефон, които наемателят на аптеката е показал, на които се виждат пропаднали плочки на пода и изкривяване на облицовката по ъгъла на сградата.

В отговор на журналистически въпрос днес за изправността на постройката и твърденията, че е имало подаден сигнал за частични срутвания, валията на Коджаели отговори, че до общината не е подаван сигнал по този въпрос. По думите му сградата е била изрядна по отношение на нужната документация.

Девет сгради в близост до рухналия блок са били евакуирани превантивно, съобщи още валията, цитиран от БТА.

Сградата е построена през 2012 г. и е получила разрешително за ползване през 2013 г.

Град Гебзе се намира по протежението на Северноанадолския разлом и беше сред главните места, засегнати от земетресението с магнитуд 7,6 през 1999 г., при което загинаха общо около 18 000 души, напомня Асошиейтед прес.

Експертите отдавна предупреждават, че неспазването на съвременните строителни норми в Турция представлява значителен риск в районите, изложени на земетресения.

През януари четириетажна сграда се срути в централния град Кония, причинявайки смъртта на двама души. Търговците, които са наемали партерния етаж, в момента са подсъдими, за да се установи дали не са премахнали носещи колони, за да спечелят повече пространство, което е често срещана практика въпреки тежките наказания. Ако бъдат признати за виновни, те могат да получат до 22 години затвор, посочва още АП.