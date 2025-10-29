Специалният пратеник на Кремъл: Възможно е постигането на мир в Украйна в рамките на 1 година

Специалният пратеник на руския президент Владимир Путин за инвестиции и икономическо сътрудничество Кирил Дмитриев заяви днес на инвестиционна конференция в Саудитска Арабия, че войната в Украйна може да приключи в рамките на една година, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Дмитриев каза това след срещите си в САЩ през изминалия уикенд с представители на администрацията на президента Доналд Тръмп. Дълго планираното му посещение във Вашингтон последва обявените в средата на миналата седмица американски санкции срещу "Лукойл" и "Роснефт", както и отложените планове за среща между Тръмп и Путин в Будапеща.

"Убедени сме, че сме напът към мира и като миротворци трябва да го осъществим", заяви Дмитриев, който е и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РПФИ), пред аудиторията в саудитската столица Рияд.

На въпрос дали мирът в Украйна може да бъде постигнат в рамките на една година, Дмитриев отговори: "Вярвам, че може."

По време на посещението си в САЩ през уикенда Дмитриев заяви, че Москва и Вашингтон са близо до намирането на дипломатическо решение за прекратяване на войната в Украйна.

На конференцията в Рияд Дмитриев похвали сътрудничеството между САЩ, Саудитска Арабия и Русия като най-големите притежатели на природни ресурси в света и заяви, че подобно сътрудничество ще направи света по-сигурен. "В момента хората са фокусирани върху регионалния конфликт, който съществува около Русия, но ние не искаме той да ескалира в по-голям конфликт. И затова трябва да се справяме по-добре, отколкото сме се справяли досега, а не по-зле", подчерта той.

"Санкциите срещу руски енергийни компании ще ограничат глобалното предлагане на петрол и да повишат цените", предупреди Дмитриев.

Според Дмитриев, който е и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции, Русия "не може да бъде изцяло заменена" на петролния пазар, посочва ТАСС.

Делът на сделките в Русия, насочени към износ, които се осъществяват в долари и евро, е спаднал до 18 процента, а сделките в рубли са 40 процента, заяви още Дмитриев.

Миналата седмица Вашингтон наложи санкции на руските енергийни гиганти "Роснефт" и "Лукойл" заради войната в Украйна, малко след като подобна стъпка предприе и Великобритания.