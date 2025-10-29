Никушор Дан: Военното присъствие на САЩ в Румъния се връща на нивото отпреди войната в Украйна

Присъствието на американските войници в Румъния чрез промяна в размера на ротационните сили, действащи в страната, се връща на практика на нивото отпреди войната в Украйна, заяви днес румънският президент Никушор Дан, цитиран от Аджерпрес.

Коментарът му идва след съобщение на Министерството на националната отбрана, според което Румъния и съюзниците от НАТО са били информирани за намерението на САЩ да намалят броя на американските военнослужещи, разположени на Източния фланг на НАТО в Европа, включително и в румънската военновъздушна база „Михаил Когълничану“.

Държавният глава написа в платформата Екс, че способностите за обезкуражаване на заплахите на Източния фланг на НАТО се компенсират от същественото допълване на военното оборудване и увеличаването на европейските сили в пълно съгласие с американските партньори.

"Сигурността на Румъния и Източния фланг няма да намалее по никакъв начин. Стратегическото партньорство между Румъния и САЩ остава в същите параметри. Стратегическата инфраструктура, развита съвместно в „Девеселу“, „Къмпия Турзий“ и „Когълничану“, ще продължи да бъде напълно оперативна, американски военни ще продължат да бъдат разположени в тези бази, а трансферът на военно оборудване ще продължи", добави президентът, цитиран от БТА.

Румънският министър на отбраната Йонуц Мощяну уточни по-рано днес, че около хиляда американски военнослужещи ще останат в базите „Девеселу“, „Къмпия Турзий“ и „Михаил Когълничану“, а стратегическите им възможности няма да се променят. Той добави, че системата за противоракетна отбрана в базата „Девеселу“ ще остане напълно оперативна, а военновъздушната база „Михаил Когълничану“ продължава да се развива.

Според последните налични статистически данни в момента в Румъния са разположени 1700 американски военни, отбелязва АФП.