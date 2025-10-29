ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

1 860 евро ще е минималната заплата за младите лек...

Армията на САЩ: Не се изтегляме от Европа

СНИМКА: Пиксабей

Американската армия обяви, че решението да не бъдат сменени заминаващите си от Румъния американски войници не е американско изтегляне от Европа, предаде агенция Ройтерс, цитирана от БТА. 

„Втора пехотна бригада на 101-ва въздушно-десантна дивизия ще се предислоцира според графика в своята база в Кентъки без да бъде заменена“, се казва в изявление на американската армия в Европа, цитирано от Ройтерс.

„Това не е американско изтегляне от Европа, нито сигнал за по-слаб ангажимент на НАТО към член 5“, се посочва още в цитираното изявление. В него се допълва, че „тази промяна в разположението на силите няма да промени обстановката в областта на сигурността в Европа“.

СНИМКА: Пиксабей

