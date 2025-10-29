Украйна: Поразихме две руски петролни рафинерии и газопреработвателно съоръжение

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинските въоръжени сили обявиха, че снощи са поразили две руски петролни рафинерии и газопреработвателно съоръжение, като в обектите са избухнали експлозии и пожари, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Атаките са поразили руската Марийска рафинерия, друг нефтопреработвателен завод в Новоспаско, както и газопреработвателно съоръжение в град Будьонновск, се казва в публикация в „Телеграм“ на украинския Генерален щаб.

Местни жители потвърдиха атаката срещу рафинерията в Новоспаско в Уляновска област, предаде Укринформ. Губернаторът на областта също потвърди, че е имало нападение, но не спомена рафинерията.

Дронове са поразили и нефтохимическия завод „Ставролен“ в Будьонновск, в района на Ставропол. „Ставролен“ е един от основните производители на полиетилен и полипропилен в Русия.

Ръководителят на местните власти потвърди за удари в града, но заяви, че атаката „не е причинила значителни щети“.

Руското Министерство на отбраната заяви, че снощи в Русия са били свалени общо 100 украински дрона.