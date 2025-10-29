ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

1 860 евро ще е минималната заплата за младите лек...

Времето София 16° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21606118 www.24chasa.bg

Украйна: Поразихме две руски петролни рафинерии и газопреработвателно съоръжение

1328
Украйна СНИМКА: Pixabay

Украинските въоръжени сили обявиха, че снощи са поразили две руски петролни рафинерии и газопреработвателно съоръжение, като в обектите са избухнали експлозии и пожари, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Атаките са поразили руската Марийска рафинерия, друг нефтопреработвателен завод в Новоспаско, както и газопреработвателно съоръжение в град Будьонновск, се казва в публикация в „Телеграм“ на украинския Генерален щаб.

Местни жители потвърдиха атаката срещу рафинерията в Новоспаско в Уляновска област, предаде Укринформ. Губернаторът на областта също потвърди, че е имало нападение, но не спомена рафинерията.

Дронове са поразили и нефтохимическия завод „Ставролен“ в Будьонновск, в района на Ставропол. „Ставролен“ е един от основните производители на полиетилен и полипропилен в Русия.

Ръководителят на местните власти потвърди за удари в града, но заяви, че атаката „не е причинила значителни щети“.

Руското Министерство на отбраната заяви, че снощи в Русия са били свалени общо 100 украински дрона.

Украйна СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Отговори за еврото: Какво се случва с цените (Видео)