Стармър: Великобритания е готова да изпрати помощ на Ямайка след урагана Мелиса

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Великобритания е готова да изпрати хуманитарна помощ на Ямайка след урагана Мелиса, съобщи великобританският премиер Киър Стармър днес, след като описа гледките от щетите като "наистина шокиращи", предадоха Пи Ей Мидия и ДПА.

Стармър съобщи на депутатите, че военният кораб "Трент" и "специализирани екипи за бързо разполагане" са били предварително изпратени в региона, за да окажат подкрепа.

Премиерът заяви пред Камарата на общините: "Сцените на разрушение, които се появяват от Ямайка, са наистина шокиращи".

"И външният министър, и аз бяхме в тясно сътрудничество с нашите ямайски колеги през последните дни, за да предложим пълната подкрепа от Обединеното кралство."

Вчера Националният център за ураганите в Маями заяви, че Мелиса е "един от най-мощните урагани, регистрирани в Атлантическия океан", след като достигна сушата близо до град Ню Хоуп на югозападния бряг на Ямайка с постоянни ветрове от 295 километра в час.

Правителството на Ямайка разпореди евакуация от районите с висок риск, а всички летища в страната са затворени, пише БТА.

В Ямайка се намират около 8000 британски граждани, а Министерството на външните работи, Общността на нациите и развитието на Великобритания ги призова да се регистрират на правителствения уебсайт, за да получават актуална информация за урагана.

Мелиса вече отне човешки животи, преди да достигне Ямайка. Най-малко четирима души загинаха в Хаити и Доминиканската република поради проливните дъждове.