Екатерина Захариева идва на работно посещение в България

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 30 и 31 октомври (четвъртък и петък) на работно посещение в страната ще бъде комисарят за стартиращи предприятия, научни изследвания и иновации Екатерина Захариева. Това съобщиха от пресцентъра на Европейската комисия.

В четвъртък комисар Захариева ще участва в кръглата маса „Жените в иновациите", организирана от сдружение „Дамски форум", след което ще посети Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии INSAIT. По-късно Екатерина Захариева ще бъде гост на откриването на космическия център на компанията „ЕндуроСат".

В петък комисар Захариева ще говори пред международната конференция „iN Sofia 2025", организирана от Economic.bg и посветена на политиката в областта на климата и конкурентоспособността.

Програмата на работното посещение на Екатерина Захариева включва и участие в церемонията по награждаване на лауреати на фонд „Илко Ескенази" към Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий".