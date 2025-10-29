Откриват ремонтирания бюст-паметник на Христо Ботев в Измаил

Ремонтираният бюст-паметник на поета-революционер Христо Ботев в украинския град Измаил ще бъде официално открит на 30 октомври, съобщи председателят на българската община „Св. София" в града Николай Иванов. Паметникът е разположен в двора пред Държавния хуманитарен университет.

„В 1978 г. по случай 100 г. освобождение на България в град Измаил е открит паметник на Х. Ботев пред сградата на Държавния университет. Паметникът е поставен по инициатива на украинско-български дружества. Паметникът претърпява за този период един козметичен ремонт в 2010 г. по наша инициатива. За почти 50 г. паметникът искаше капитална реконструкция и това стана благодарение на истински бесарабски българи. Паметникът е облечен в черен и червен гранит от Житомир. Бюстът на Ботев е реставриран от нашите художници и е върнат на своето място. Заедно с това е сменена всичката площадка до паметника и пътеките също са направени с плочки от български ръце. Посадени са две елхи млади от Карпати и е установено за студенти и гости 4 пейки и нощно освещение", написа Николай Иванов, председател на българската община „Св. София" в украинския град Измаил преди официалното откриване на ремонтирания паметник в Деня на бесарабските българи – 29 октомври. Това, което казва, се разбира и без превод – и то е всекидневният ангажимент на бесарабските българи за запазване на българския дух и българските традиции.

„Програмата, свързана с Деня на бесарабските българи, за откриване на паметника е скромна. Тя започва в 12 часа на 30 октомври. Ще бъде подредена филателна изложба, ще има малък концерт пред паметника и малко повече вино и кавърма. Ако нямаше война, програмата щеше да е друга. Но сега е така. От украинска страна ще присъстват народният представител Антон Киссе, председател на Асоциацията на българите в Украйна , кметът на Измаил Андрей Абрамченко, представители на ръководството на военната администрация, българи от Измаилски и Болградски район. От българска страна гости ще са само добруджанци . Другите работят и помагат на Украйна да воюва", казва още Иванов. Сред гостите от Добрич е Михаил Стоев, бизнесмен и общественик, който над 17 години поддържа ревностно традицията, която създаде - всяка година на националния празник на България – Трети март, пред паметника на Христо Ботев в Измаил делегация от България да поставя венци и цветя. През годините в състава й са общественици, бизнесмени, творци – писатели, поети, художници от Добрич и региона, народни представители и др.

В град Измаил живеят около 15-17 хиляди българи. В Измаилски район са малко повече от 20 хиляди. В Болградския район бесарабските българи са около 60-65 хиляди. „Българската община „Света София" има много инициативи, но сега няма толкова възможности и днес всичко трябва за войната. След това идва ред на мирните проекти", добавя Иванов .

За първи път в Измаил гостува филателна изложба от България. На табла ще поставени пощенски материали. „Колекцията „Златният век" от пощенски картички с марка на тях и печат, пуснати в обръщение годините, включва картички с изображения на Кирил и Методий, покръстителят Борис, цар Симеон, преминава към по-новата история – училища, читалища, театри и др. Другата колекция е „Пътеводител на Добруджанското черноморско крайбрежие" и включва различни обекти – Дуранкулак, Шабла, местността „Яйлата", курорта „Русалка", Каварна, нос Калиакра, Балчик, Кранево", каза Димитър Чернев, председател на филателното дружество „Добруджа" в Добрич. Той пропусна да каже, че лично е събрал тези колекции. „Ще покажем в Измаил копие от тези колекции, ще ги подарим, за могат да се ползват от училища и да са на разположение на бесарабските българи там. Ще имаме разговори с филателни дружества в Измаил, искаме да установим контакти с тях и да обменяме изложби и автори", добави Чернев, който уточни, че представят две оригинални табла от по 16 листа, участвали във филателни изложби в Добрич и Шумен. Георги Мъндев, филателист от софийското филателно дружество "Възраждане", пристигна в Измаил с 4 табла по 16 листа – пощенски материали за Христо Ботев.