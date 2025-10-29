Украинската армия опроверга твърденията на Путин, че Купянск е обкръжен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинската армия съобщи, че твърденията на руския президент Владимир Путин, че град Купянск е обкръжен от руските сили са "фантазии", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Путин съобщи тази информация за североизточния украински град по-рано днес.

Оперативната група на украинските обединени сили заяви, че руските войски са в северната част на града, но добави, че твърденията за обкръжаване са неверни.

"Дийп стейт" – проект за картографиране на бойното поле в Украйна въз основа на публично достъпни източници – също не показва Купянск да е обкръжен от руските войски, отбелязва Ройтерс.