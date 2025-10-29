Бунтовници в Мианма сключиха споразумение за спиране на огъня с военната хунта

Етническа бунтовническа групировка в Мианма съобщи, че е сключила с управляващата военна хунта споразумение за спиране на огъня след преговори, водени с посредничеството на Пекин, предаде Асошиейтед прес.

Споразумението бе постигнато след месеци на ожесточени сражения в Североизточна Мианма в района на границата с Китай.

Спирането на огъня с Националната освободителна армия "Танг" (НОАТ) е значима победа за военното правителство на Мианма, което си върна контрола върху някои територии преди насрочените за 28 декември избори. Някои критици разглеждат вота, до който не бяха допуснати основните опозиционни партии, като опит на военните да легитимират и запазят властта си.

Спирането на огъня бе подписано в китайския град Кунмин, столица на провинция Юнан, по време преговори, които се състояха в понеделник и вчера, пише в публикувано днес изявление на НОАТ. Кунмин се намира на около 400 км от границата с Мианма. Пекин, който има значими геополитически и икономически интереси в Мианма, изпитва безпокойство от нестабилността по границите си. Китай е най-важният чуждестранен съюзник на военната хунта в Мианма, която дойде власт с преврат през февруари 2021 г. Военните свалиха демократично избраното правителство на Аун Сан Су Чжи, което предизвика масови мирни протести из цялата страна. Впоследствие недоволството ескалира и прерасна в гражданска война, пише БТА.

Засега военната хунта не е коментирала новината за спирането на огъня.

Споразумението бе постигнато, след като бунтовниците от етническата общност танг загубиха контрола си върху стратегически важните градовете Наунгхио, Кяукме и Хсипау, които се намират на голяма магистрала, свързваща централната част на Мианма с Китай.

Бунтовниците заявиха, че ще изтеглят силите си от град Могок, който е център за добив на рубини в северната част на окръг Мандалей, и от съседния град Момейк. Бойци от НОАТ превзеха тези два града през юли миналата година. В замяна военните ще прекратят сухопътните си настъпления и въздушните си удари по останалите територии, контролирани от НОАТ, пише в изявлението на бунтовниците.

НОАТ е част от т.нар. Съюз на трите братства, в който влизат също и Армията на националния демократичен съюз на Мианма и Араканската армия. Трите бунтовнически групировки от десетилетия се борят за по-голяма независимост от централното правителство на Мианма и поддържат известни връзки и с появилите се след преврата продемократични съпротивителни движения.

От октомври 2023 г. "Съюзът на трите братства" контролира значителни части от Североизточна Мианма, близо до китайската граница, както и територии в западната част на страната. НОАТ успя да превземе 12 града в рамките на една офанзива, но тази година настъплението на бунтовниците се забави след серия от прекратявания на огъня, договорени с посредничеството на Китай.