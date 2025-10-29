ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Надзорният съвет на НОИ утвърди проектобюджета на ...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21607079 www.24chasa.bg

Катар: Очакваме прекратяването на огъня в Газа да се спазва въпреки "нарушението"

964
Шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани КАДЪР: Екс/@SkyNews

Премиерът на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани, чиято страна е един от посредниците в конфликта между Израел и "Хамас", заяви днес, че очаква прекратяването на огъня в ивицата Газа да се спазва въпреки "нарушението", предизвикало израелските удари, предаде Франс прес.

"За щастие, смятам, че основните страни - и двете - признават, че прекратяването на огъня трябва да бъде спазвано и че трябва да се придържат към споразумението", подкрепено от САЩ, каза Ал Тани по време на форум в Ню Йорк, организиран от Съвета за външни отношения, американски мозъчен тръст във Вашингтон.

Катарският премиер описа атаката срещу израелски войници в ивицата Газа и ответните удари като "много разочароващи", посочва Ройтерс, цитирана от БТА. 

Той добави пред форума, че бойците от палестинското ислямистко движение "Хамас" са заявили много ясно, че са склонни да предадат управлението на Газа, а Катар се опитва да ги убеди в нуждата да се разоръжат.

Шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани КАДЪР: Екс/@SkyNews

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Отговори за еврото: Какво се случва с цените (Видео)