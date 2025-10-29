Катар: Очакваме прекратяването на огъня в Газа да се спазва въпреки "нарушението"

Премиерът на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани, чиято страна е един от посредниците в конфликта между Израел и "Хамас", заяви днес, че очаква прекратяването на огъня в ивицата Газа да се спазва въпреки "нарушението", предизвикало израелските удари, предаде Франс прес.

"За щастие, смятам, че основните страни - и двете - признават, че прекратяването на огъня трябва да бъде спазвано и че трябва да се придържат към споразумението", подкрепено от САЩ, каза Ал Тани по време на форум в Ню Йорк, организиран от Съвета за външни отношения, американски мозъчен тръст във Вашингтон.

Катарският премиер описа атаката срещу израелски войници в ивицата Газа и ответните удари като "много разочароващи", посочва Ройтерс, цитирана от БТА.

Той добави пред форума, че бойците от палестинското ислямистко движение "Хамас" са заявили много ясно, че са склонни да предадат управлението на Газа, а Катар се опитва да ги убеди в нуждата да се разоръжат.