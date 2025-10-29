До една трета от избирателите в големите градове в Нидерландия са гласували още по обед

В четирите най-големи общини на Нидерландия досега в предсрочните избори за долната камара на парламента са гласували около една четвърт до една трета от имащите право на глас. В Утрехт избирателната активност е най-висока около 13:00 часа: 34 процента, съобщава общината.

Амстердам съобщава, че около 13:00 часа 27,6 процента от избирателите са гласували. В Хага по същото време се е явил точно същият процент от имащите право на глас. В Ротердам досега малко по-малко хора са отишли до урните: около 13:00 часа процентът е бил 24,8%.

До 13:45 часа местно време 27 процента от избирателите са гласували, съобщава Ипсос И&O. Това е малко по-малко от предишните парламентарни избори през 2023 г., когато към същия час са гласували 28 процента. На предишните избори са гласували 77,7 процента от всички имащи право на глас, припомня тв Ен О Ес. Традиционно избирателната активност в Нидерландия е висока: прeз последните 23 години не е падала под 74%. За сравнение: на изборите за Европарламент миналата година избирателната активност бе 46,18%.

Специални места за гласуване

Традиционно нидерландците гласуват в училища, както е в България, но също и много други, понякога дори необичайни места. Властите обясняват това с намерението да се дадат колкото се може повече възможности на хората да упражнят правото си на глас.

На тези избори нидерландците могат да гласуват в мемориала „Лагер Вестерборк”, лагер през Втората световна война, в който днес е превърнат в избирателна секция. Може да се гласува и в Музея на Ане Франк в Амстердам: тези, които гласуват там, могат да разгледат музея безплатно. В Амстердам-Ост днес пожарната служба служи като избирателна секция, съобщава телевизия Ен О Ес. Там се очакват много гласуващи родители с децата си. Същото важи и за зоопарка „Блайдорп“ в Ротердам, където тази сутрин е гласувала и кметицата на града Карола Схаутен.

Избирателите могат да гласуват и в Долната камара на парламента. Това може да отнеме известно време, защото има дълга опашка, отбелязва телевизията.

Рекордна активност на остров

На остров Схирмоникog избирателната активност е почти 74 процента към 12,45 ч., съобщава сайтът „Ню“, като цитира говорител на общината, който допълва, че сутринта в избирателната секция на острова е имало „огромно натоварване”. Жителите на острова с право на глас са 792. Окончателната избирателна активност на острова обикновено надхвърля 100 процента, тъй като гласуват и туристи, пише БТА.

Гласува ли кралят на Нидерландия?

Този въпрос е зададен в платформата за коментари на „Ню“. Отговорът: крал Вилем-Александър определено има право да гласува, защото като всички пълнолетни нидерландци има право на глас. Но той не го прави, защото е безпристрастен. „Тъй като гласуването в Нидерландия е тайно, това би могло да доведе до спекулации за това за коя партия гласува кралят“, се чете на сайта на кралската институция. Ако гласуването не беше тайно или ако кралят все пак трябваше да гласува, той би подал празен глас. Кралица Максима, престолонаследницата Амалия и принцеса Беатрикс (бившата кралица) също не упражняват правото си на глас, въпреки че го имат. Същото важи и за принцесите Алексия и Ариане: другите две дъщери на Вилем-Александър и Максима.