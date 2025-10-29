Двамата задържани за обира в Лувъра са направили самопризнания, бижутата ги няма

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двамата задържани за обира в Лувъра са направили самопризнания и остават в ареста. Това съобщи прокуратурата в Париж.

Откраднатите бижута обаче все още не са открити. Според парижкия прокурор те не са били у двамата задържани мъже, съобщи Си Ен Ен.

Мъжете бяха арестувани в събота, седмица след дръзкия обир. Единият от заподозрените бе задържан на летище Париж-Шарл де Гол, а вторият в региона на Париж.

Те са на около 30 години и вече са известни на полицията. Следи от ДНК, намерени на местопрестъплението, са насочили разследващите директно към заподозрените.

Лувърът беше затворен на 19 октомври, след като четирима маскирани крадци проникнаха в "Галерията на Аполон", където се съхраняват останалите кралски бижута на Франция.

Те разбиха две витрини и откраднаха осем бижута, които някога са принадлежали на френски кралици и императрици, с приблизителна стойност 88 милиона евро.