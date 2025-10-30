Жегата убива по един човек на минута по света

Нов доклад за изменението на климата разкрива, че хората са изложени 19 дни годишно на животозастрашаваща топлина

Покачващите се глобални температури убиват по един човек на минута по света, разкрива нов доклад за въздействието на климатичните промени върху здравето. Според документа Lancet Countdown on Health and Climate Change средно около 546 000 души годишно са починали от случаи, свързани с жегата, от 2012 до 2021 г. Това означава, че 62-ма души по света умират от прекомерна топлина всеки час. Това е скок с 63% от 90-те години.

“Това е наистина

стряскащо число

и то продължава

да се увеличава

Постоянно подчертаваме на хората, че топлинният стрес може да засегне всички и може да бъде смъртоносен - мисля, че много хора не разбират това - и че всяка смърт, свързана с жегата, е предотвратима”, заяви професор Оли Джей от Университета в Сидни, който е участвал в разработването на доклада.

Проучването, проведено от 128 експерти от над 70 академични институции и агенции на ООН, установи, че през последните четири години средностатистическият човек е бил изложен 19 дни годишно на животозастрашаваща жега, като 16 от тях се дължат на глобалното затопляне. Изследователите допълват, че 84% от дните с горещи вълни, преживени от хората между 2020 и 2024 г., не биха се случили без предизвиканите от човека климатични промени.

Кърмачетата и възрастните хора са най-уязвими. Бебетата под една година сега се сблъскват с близо четири пъти повече дни с горещи вълни, отколкото през 90-те години на миналия век, докато при възрастните над 65 годин увеличението е трикратно.

Въпреки тези тревожни констатации световните правителства са предоставили 956 милиарда долара директни субсидии за изкопаеми горива през 2023 г., същата сума, която хората са загубили поради високите температури, които са им попречили да работят във ферми и на строителни площадки. Петнадесет държави са похарчили повече за субсидиране на изкопаеми горива, отколкото за целия си национален бюджет за здравеопазване.

Отвъд жегата проучването показва, че изменението на климата вече дестабилизира фактори, от които зависи човешкият живот. Така например димът от горски пожари е убил 154 000 души през 2024 г., което е най-високият брой регистрирани досега. Загубата на сън през нощта поради жегата се е увеличила с 9%, което е повлияло на физическото и психическото здраве. Като цяло излагането на високи температури е довело до рекордните 639 милиарда часа загуба на труд през 2024 г., което е причинило загуби от 6% от националния БВП в най-слабо развитите страни.

Проучването предупреждава, че части от света се приближават до физиологични преломни точки - прагове на топлина и влажност, при които

човешкото тяло

вече не може

да се охлажда

ефективно

При такива условия дори краткотрайното излагане на високи градуси може да причини органна недостатъчност или смърт.

“Живеем в ерата на климатичните последици. Горещите вълни, наводненията, сушата и болестите вече не са далечни предупреждения - те са тук сега”, казва Лора Кларк, главен изпълнителен директор на адвокатската кантора за екологично право ClientEarth.

Същевременно Бил Гейтс, водещ поддръжник на намаляването на въглеродните емисии, призова за “стратегическа промяна” в усилията за борба с климатичната криза. Според милиардера светът трябва да се откаже от опитите за ограничаване на покачващите се температури и вместо това да се съсредоточи върху усилията за предотвратяване на болести и бедност.

“Въпреки че изменението на климата ще има сериозни последици - особено за хората в най-бедните страни - то няма да доведе до гибелта на човечеството. Хората ще могат да живеят и да процъфтяват на повечето места на Земята в обозримо бъдеще”, смята Гейтс.

Съоснователят на “Майкрсофт” твърди, че миналите усилия, насочени към постигане на нулеви въглеродни емисии, са постигнали реален напредък. Но Гейтс допълва, че инвестициите в борбата с изменението на климата са били нецелеви и твърде много добри пари са били вложени в скъпи и съмнителни усилия.

“Климатичните промени, болестите и бедността са все основни проблеми. Трябва да се справяме с тях пропорционално на страданието, което причиняват”, вярва милиардерът.

Гледната точка на Гейтс е в противоречие с тази на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, който заяви, че е време да “признаем провала си” в климатичната криза.

