Хората над 55 г. ще преживеят хаос при пътуванията си с нискотарифна авиокомпания

Милиони британци на възраст над 55 години ще се сблъскат с хаос при пътуванията си, след като Ryanair обяви нови правила. От 3 ноември туристите, които пътуват с нискотарифната авиокомпания, ще трябва да използват цифрови бордни карти.

Целта на тази мярка е да се спестят около 300 тона хартия, да се премахнат таксите за чекиране на летището и да се даде възможност на пътниците да получават директни известия за полетите. Очаква се обаче това да създаде проблеми на хората, които не притежават мобилни телефони.

Според MoneySuperMarket близо 2,06 милиона британци на възраст над 55 години не притежават такова устройство. Това се равнява на около 10% от възрастовата група.

С новите правила клиентите ще трябва да използват цифровата бордна карта, създадена от приложението myRyanair, след като се регистрират.

"Въпреки че в някои отношения това е чудесна новина, що се отнася до намаляването на ненужните отпадъци и избягването на таксите за чекиране, строгата политика за бордните карти означава, че пътниците трябва да бъдат подготвени да преминат към цифровизация", заяви Алисия Хемпстед от MoneySuperMarket.

Ако сте свикнали да разпечатвате бордната си карта, уверете се, че сте изтеглили приложението на Ryanair и сте следвали стъпките за изтегляне на цифровата си карта, защото в противен случай може да се сблъскате със закъснения, когато пристигнете на летището, съветва "Дейли мейл".

По-рано тази година шефът на Ryanair Майкъл О'Лиъри обяви, че голяма част от пасажерите вече използват мобилни телефони и призова всички да правят същото.

„В момента между 85 и 90 процента от пътниците са със смартфони. Почти 100 процента от пътниците имат смартфони и ние искаме да прехвърлим всички към смартфон технологията", каза О'Лиъри.

Той сподели, че 86-годишната му майка използва приложението на Ryanair, за да пътува, след като много хора обвиниха авиокомпанията в дискриминация на възрастните хора.

Активисти, представляващи по-възрастните пътници, се противопоставиха на плановете, наричайки ги позорна постъпка и обвинявайки авиокомпанията, че поставя печалбите си над нуждите на някои от клиентите си.

В отговор на критиките О'Лиъри заяви пред репортери, че е изненадан от възмущението.