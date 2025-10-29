Облаците на Амазон паднаха, половината свят без интернет

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Облачните сървъри на Амазон и Майкрософт се сринаха, което доведе до смущения в интернет връзката в някои части на света, съобщи "Дейли мейл".

Според сайта Downdetector проблемите са започнали в 17:30 ч. българско време. Тогава потребители са започнали да се оплакват, че нямат достъп до облачни услуги, сайтове и приложения.

Сривът е засегнал компании като Майкрософт, Старбъкс, Костко.

Downdetector показва рязък скок в броя на сигналите за проблеми както при Амазон, така и при Майкрософт, което потвърждава, че прекъсванията не са изолирани.

Едновременната повреда на облачните сървъри е особено тревожна, тъй като двете компании захранват голяма част от глобалната интернет инфраструктура, отговаряща за хостинга на всичко – от търговия на дребно и развлечения до бизнес операции и съхранение в облак.

Разочарованите потребители наводниха социалните мрежи, за да изразят недоволството си, като в един пост в X пише: „Първо Амазон, сега и Майкрософт падна. Обичам, когато големите компании притежават половината интернет!!!"

Това е второто голямо прекъсване на Амазон за по-малко от 10 дни, което поднови опасенията за крехкостта на гръбнака на интернет, когато прекалено голяма част от него зависи от няколко облачни гиганта.