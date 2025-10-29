Израелската армия: Нанесохме целенасочен удар по оръжеен склад в северната част на Газа

Израелскaта армия заяви, че е нанесла "целенасочен" удар по оръжеен склад в северната част на ивицата Газа, предадоха световните агенции.

"Преди малко армията нанесе прецизен удар в района на Бейт Лахия в северната част на ивицата Газа, насочен срещу терористична инфраструктура, където се съхраняваха оръжия, които да бъдат използвани за извършване на предстояща атака по израелски войници и срещу държавата Израел", се казва в изявление на армията, съобщи Франс прес.

Жители на град Газа заявиха, че са чули експлозия в северната част на града и са забелязали издигащ се към небето дим, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.

По-рано днес военните казаха, че са възобновили прилагането на споразумението за спиране на огъня в ивицата Газа, след като вчера Израел нанесе поредица от удари в анклава, заявявайки, че това е в отговор на нарушения на примирието от страна на палестинското ислямистко движение "Хамас".