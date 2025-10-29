Мъск се обяви против бежанците

Стига толкова! Така Илон Мъск коментира нападение с нож в Уксбридж. Той сподели сълзлив телефонен разговор с жена, която казва, че е прекалено уплашена, за да напусне дома си.

49-годишният разхождач на кучета Уейн Броудхърст е бил намушкан смъртоносно при ужасяващо нападение във Великобритания. Други двама са били ранени. Основният заподозрян за атаката е афганистански гражданин, пристигнал в Обединеното кралство с камион преди пет години.

По време на предаване, посветено на случая, жена на име Сара се разплаква, докато разказва за страховете си за безопасността и как настоява децата ѝ да се преместят в чужбина, пише "Дейли мейл".

"Толкова се страхувам за децата си. Имам 22-годишен син и го моля да се премести в друга страна. Какво правят тези политици? Те излагат децата ни на голяма опасност, излагат всички нас на опасност", казва жената пред TalkTV.

Записът от разговора беше споделен от Мъск в социалната мрежа "Екс". "Стига толкова!", пише той в публикацията си. Enough is enough https://t.co/lUZDwvZMQf — Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2024

"Преди 20 години убиха братовчед ми и нищо не се е променило. Всички, които познавам, биват намушкани. Изнасилват ги в парковете. Това е мястото, където живея, а не където живеят политиците. Киър Стармър, ако слушате това, моля Ви, направете нещо. Аз съм ужасена", казва Сара.

22-годишен афганистанец е разпитван от полицията за нападението. Задържан е по подозрение в убийство и опит за убийство.

Потвърждава се, че заподозряният е пристигнал нелегално във Великобритания през 2020 г. и около две години по-късно е получил разрешение да остане в страната.

Бруталното нападение предизвика широко сътресение в местната общност.