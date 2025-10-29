ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Германия прие най-голямото увеличение на минимална...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21607492 www.24chasa.bg

Фицо иска словашкият парламент да се събере извънредно за финансирането на Украйна

1264
Роберт Фицо СНИМКА: фейсбук/ Robert Fico

Няма да подпиша никаква гаранция за финансиране на военните разходи на Украйна през следващите две години и Словакия няма да участва "дори с един цент" във финансирането на Киев, заяви днес словашкият премиер Роберт Фицо, цитиран от агенция ТАСР.

След заседание на правителството му Фицо каза, че иска да инициира и извънредно парламентарно заседание по този въпрос, съобщи БТА. 

Словашкият премиер коментира и информацията, че САЩ може евентуално да намалят присъствието на американски войски по източния фланг на НАТО, което може да засегне и Словакия. "За мен това е потвърждение колко рационален е президентът на САЩ Доналд Тръмп. До известна степен е прав. Европа живее луксозно, като разчита на присъствието на американски войски. Имахме чувството, че всичко работи. Президентът на САЩ заяви, че има нужда от ресурси другаде", обясни Фицо и добави, че не е изненадан или притеснен от "прагматичното държание" на Тръмп.

Румънският министър на националната отбрана Йонуц Мощяну намекна на пресконференция днес, че намаляването на присъствието на американските войски по източния фланг на НАТО може да засегне и Словакия, отбелязва ТАСР. "Важно е да се подчертае, че това не е изтегляне на американските сили, а по-скоро отмяна на ротацията на една бригада, която имаше войски в няколко страни от НАТО, включително в България, Румъния, Словакия и Унгария", каза Мощяну.

Роберт Фицо СНИМКА: фейсбук/ Robert Fico

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Отговори за еврото: Какво се случва с цените (Видео)