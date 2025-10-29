ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Германия прие най-голямото увеличение на минимална...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21607501 www.24chasa.bg

Поне 132 са загинали по време на акцията срещу наркотиците в Рио де Жанейро

2372
СНИМКА: Ройтерс

Най-смъртоносната полицейска операция срещу наркотиците в историята на Рио де Жанейро в Бразилия досега е причинила смъртта на най-малко 132 души, сочат данни, оповестени днес от омбудсмана на едноименния бразилски щат, което е два пъти повече от официалния брой на жертвите, известен до този момент, предаде Франс прес, цитирана от БТА. 

"Според последните ни данни броят на жертвите е 132", съобщи за АФП службата на омбудсмана на щата Рио де Жанейро, който предлага правна помощ на най-нуждаещите се.

Губернаторът на щата Рио де Жанейро Клаудио Кастро заяви от своя страна, че официалният брой на жертвите в резултат на вчерашната полицейска операция остава около 60, но предупреди, че той ще "се промени", тъй като смъртните случаи се отчитат едва при пристигането на телата в моргата.

СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Отговори за еврото: Какво се случва с цените (Видео)