60 сърби от Косово тръгнаха пеша към Нови Сад, за да участват в митинг в подкрепа на Вучич

Група от 60 сърби от Косово тръгнаха пеша, носейки националния флаг, към северния сръбски град Нови Сад, за да участват в митинг в подкрепа на сръбския президент Александър Вучич, съобщи сръбската национална телевизия РТС.

Мотивът им да тръгнат е бил призив на Вучич да планират голямо публично събитие в Нови Сад и да се противопоставят на участващите в блокади и антиправителствени протести.

„Ние знаем най-добре как да обичаме и уважаваме Сърбия и искаме да покажем на всички, че ще упорстваме в това пътуване и с Божията помощ ще покажем на участващите в блокадите, че искаме една силна и стабилна Сърбия“, каза Данило Гуджич пред РТС.

За четвърти път сърби от бившата автономна сръбска област Косово и Метохия ще участват в митинг в подкрепа сръбския президент, припомня РТС.

Последният подобен случай бе през април тази година.

На 1 ноември по призив на протестиращи студенти в Нови Сад ще съберат студенти и граждани от цялата страна, за да отбележат по мирен начин годишнината от инцидента на жп гарата, при който загинаха 16 души.

Към Нови Сад на 16 октомври тръгнаха пеша група студенти от югозападния град Нови Пазар, където живее предимно мюсюлманско население.

Към момента те са изминали над 300 км. Утре към Нови Сад ще тръгне друга група студенти и ученици от всички гимназии в Белград.