Ураганът Мелиса взе най-малко 20 жертви в Хаити

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-малко 20 души, включително 10 деца, са загинали, а още 10 души са изчезнали при наводнение в южната част на Хаити, причинено от мощния ураган Мелиса, съобщи Франс прес, позовавайки се на местните власти.

Службата за гражданска защита в Хаити съобщи, че издирвателните операции за откриването на изчезналите местни жители продължават. Наводнението е било причинено от излизането на река извън коритото ѝ, в резултат на което са били отнесени няколко къщи, пише БТА.

Ураганът, който по данни на АФП е най-мощният, достигал сушата от 90 години насам, вчера връхлетя Ямайка. Днес Мелиса стигна и до бреговете на Куба, където според президента Мигел Диас-Канел има "значителни щети".

Регистрираните смъртни случаи вследствие на урагана в Ямайка, Доминиканската република, Панама и Хаити вече са най-малко 30.

Служители на ООН заявяват, че опустошенията, причинени от Мелиса, достигат "безпрецедентни нива" в Ямайка. "От това, което знаем досега, има огромно, безпрецедентно унищожаване на инфраструктура, имущество, пътища, комуникационни и енергийни мрежи. Хората са в приюти в цялата страна и в момента предварителни оценки показват, че островната държава е опустошена на нива, невиждани досега", заявиха координатори на ООН за страните от региона на Карибско море, включително Ямайка.

По предварителни оценки на координаторите в Ямайка са засегнати над 1 милион души.