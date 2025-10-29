Климатичните промени ще засегнат австралийските защитени морски райони до 2040 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-защитените хабитати в Австралия вероятно ще станат толкова уязвими, колкото и незащитените океански райони в рамките на 15 години, което представлява значителна заплаха за морското биоразнообразие, сочи ново проучване, цитирано от ДПА и БТА.

Екстремните условия в океана ще станат „новото нормално" до 2040 г., съобщават австралийски учени.

„Този безпрецедентен сценарий ще създаде по-топли води с по-висока киселинност и по-ниски нива на кислород и ще зависи от по-честите и интензивни морски горещи вълни", казва водещият автор Алис Пид от Университета на Съншайн Коуст. „Тревожно е, че това ще важи дори за ключови морски убежища на континента, които поддържат биоразнообразието си заради по-бавно променящите се условия", казва тя.

Учените са разгледали модели на бъдещи сценарии, свързани с глобалното затопляне, включително увеличаване на температурите с умерените 1,8 градуса по Целзий в сравнение с доиндустриалния период, отбелязва ДПА.

Те оценили „прогнозируемото въздействие на изменението на климата върху цялото австралийско морско пространство", казва съавторът на проучването Дейвид Шуман. „За съжаление резултатите не са изненадващи", казва изследователят. „Те показват, че защитените морски области ще бъдат също толкова уязвими, колкото и незащитените океански райони, когато се сблъскат с бързото затопляне, загубата на кислород, окисляването и горещите вълни", добавя той.

Експертът заяви, че бързото намаляване на въглеродните емисии по-скоро ще забави, отколкото да спре процеса.

„Последните ангажименти на австралийското правителство да намали емисиите с 62-79% до 2035 г. е добро начало, но няма да бъде достатъчно да обърне тенденцията, който описваме", казва съавторът на проучването Кайли Скейлс.