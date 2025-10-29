ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Десподов вкара дузпа при победа за купата на Гърци...

Зеленски: Най-тежка на фронта е ситуацията край Покровск

Володимир Зеленски Кадър: Екс/ @ZelenskyyUa

Президентът на Украйна Володимир Зеленски тази вечер потвърди, че най-тежка на фронта остава ситуацията край източния град Покровск, а силите на Киев отбраняват позициите си около североизточния град Купянск, предаде Ройтерс, като се позова на вечерното видео обръщение на украинския лидер, пише БТА.

"Най-трудният район сега е в направлението на Покровск. Както и предните седмици, това е районът с най-активна военна дейност", каза Зеленски след среща с главнокомандващия въоръжените сили на страната.

Украинският президент добави, че ситуацията в Купянск "остава сложна, но нашите сили имат по-голям контрол през последните дни".

"Продължаваме да отбраняваме нашите позиции", заяви Зеленски.

Володимир Зеленски Кадър: Екс/ @ZelenskyyUa

