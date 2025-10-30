ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кой е Роб Йетен - лидерът на Д66, която спечели пр...

Хиляди излязоха на протест в Рига срещу изтеглянето на Латвия от Истанбулската конвенция

Латвия Снимка: Pixabay

Хиляди хора излязоха днес да протестират в Рига срещу потенциално изтегляне на Латвия от Истанбулската конвенция за борба с насилието над жени и домашното насилие, предаде ДПА.

Демонстрантите призоваха балтийската страна да остане в споразумението на Съвета на Европа, съобщи БТА.

Според полицията демонстрацията е била една от най-големите в Латвия през последните години, като в нея са взели участие около 5000 души.

Протестиращите се събраха пред латвийския парламент, който наскоро одобри на първо четене законопроект на опозицията за изтегляне от Истанбулската конвенция, получил подкрепата и на една от трите управляващи партии.

Решаващото гласуване на второ четене ще бъде утре.

Латвия ратифицира Истанбулската конвенция миналата година, след дълъг обществен дебат.

Критиците и противниците на конвенцията са на мнение, че идеологическата ѝ основа противоречи на традиционните семейни ценности в Латвия.

