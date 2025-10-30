ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп: Южна Корея ще плати $350 млрд., за да бъдат намалени за нея американските мита

Доналд Тръмп Кадър: YouTube/ Fox News

Американският президент Доналд Тръмп заяви в социалната си мрежа "Трут соушъл", че Южна Корея се е съгласила да плати на САЩ 350 милиарда долара, за да бъдат намалени въведените срещу нея американски мита, пише БТА.

"Освен това те се съгласиха да купят от нас огромни количества газ и петрол, като богати южнокорейски компании и бизнесмени ще инвестират в страната ни повече от 600 милиарда долара", написа Тръмп.

В публикацията на американския лидер се казва още, че "нашият военен съюз е по-силен от всякога и затова им дадох разрешение да построят ядрена подводница".

Тръмп уточни, че Южна Корея ще строи новата си подводница в американския град Филаделфия.

"Корабостроенето в нашата страна ще отбележи голямо завръщане", написа Тръмп в тази връзка.

"Страхотно посещение и един страхотен президент на Южна Корея", сподели впечатленията си американският държавен глава от визитата в Южна Корея.

