ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Със 700 хил. лв. Пловдив превръща поляна с бабуни ...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21608757 www.24chasa.bg

11 души, сред които 3 деца, пострадаха при масирана нощна атака в Запорожие

1016
11 души, сред които 3 деца, пострадаха заради масирана нощна атака в Запорожие. СНИМКА: Х/@rapplerdotcom

"Единадесет души са пострадали, сред тях са три деца от три до шест години,  в резултат на нощната масирана атака в Запорожие. На всички се оказва медицинска помощ", съобщи председателят на Запорожката областна военна администрация Иван Фьодоров в приложението Телеграм, пише БТА.

Град Запорожие и регионът няколко часа бяха под руска масирана атака с ракети и дронове, се казва в съобщението на областния управител.

"Избухнаха много пожари в жилищни сгради. Има разрушения. Има удар по общежитие - няколко етажа са разрушени там. Повредени са и инфраструктурни съоръжения", информира Иван Фьодоров.

Според последното официално преброяване в Украйна, в Запорожка област живеят 27 764 българи. Българската общност в областта е съсредоточена в Приморски, Мелитополски, Бердянски и Приазовски район, които от началото на войната до момента са окупирани. Първото заселване на българските преселници от Бесарабия в Приазовието е от 1861/1862 г.

11 души, сред които 3 деца, пострадаха заради масирана нощна атака в Запорожие. СНИМКА: Х/@rapplerdotcom

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Отговори за еврото: Какво се случва с цените (Видео)