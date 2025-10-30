Тръмп: Бях твърде зает, за да се срещна с Ким Чен Ун

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза днес, че е бил "твърде зает", за да се срещне със севернокорейския държавен ръководител Ким Чен Ун по време на обиколката си в Азия тази седмица. В същото време Тръмп изрази готовност да се върне в региона за среща с Ким, предадоха Франс прес и Ройтерс.

"Имах отлични отношения с Ким Чен Ун", отбеляза президентът на САЩ на борда на своя самолет на заминаване от Южна Корея, където по-рано днес се срещна с китайския си колега Си Цзинпин, пише БТА.

Тръмп се срещна за последно с Ким в демилитаризираната зона между двете Кореи през 2019 г. по време на първия си мандат като президент на САЩ, припомня АФП.