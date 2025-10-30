ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп: Би било уместно САЩ да тестват ядрени оръжия, за да не изостават от другите

Доналд Тръмп Кадър: YouTube/ Fox News

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза днес, че би било уместно страната му да тества ядрени оръжия, за да не изостава от другите ядрени сили, предаде Ройтерс.

Местата, на които ще бъдат осъществени такива изпитания, ще бъдат определени по-късно, добави той пред репортери на борда на своя самолет, преди да отпътува от Южна Корея, където се срещна с китайския си колега Си Цзинпин, предаде БТА.

По-рано днес президентът на САЩ обяви, че е наредил на Министерството на отбраната да започне незабавно да тества ядрени оръжия. Той не даде подробности.

Тръмп направи това изявление преди срещата си с лидера на Китай, който също е ядрена сила.

Вчера руският президент Владимир Путин обяви, че страната му е тествала суперторпедо с ядрено задвижване.

В неделя Русия каза, че е завършила изпитанията на новата крилата ракета с атомен миниреактор "Буревестник".

