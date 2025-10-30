ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Със 700 хил. лв. Пловдив превръща поляна с бабуни ...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/mezhdunarodni/article/21609198 www.24chasa.bg

Тръмп: Имах много приятен разговор с канадския премиер

656
Доналд Тръмп Снимка: КМГ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза днес, че е имал "много приятен" разговор с канадския премиер Марк Карни по време на вечеря в Южна Корея, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че той е заявил това на фона на разгорещения търговски спор между двете съседни страни, пише БТА.

Тръмп, който говори пред репортери на борда на своя самолет, преди да отпътува от Южна Корея за САЩ, не даде подробности за разговора си с канадския премиер.

Преди посещението си той бе обявил в социалните мрежи, че няма да се види с Канада, явно имайки предвид, че няма да разговаря с Карни.

Двамата участваха в Южна Корея в срещата на върха на форума Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество.

Доналд Тръмп

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Отговори за еврото: Какво се случва с цените (Видео)