ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Със 700 хил. лв. Пловдив превръща поляна с бабуни ...

Времето София 11° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21609211 www.24chasa.bg

Иракчанин, живеещ в Истанбул, завърши най-големия ръчно написан Коран в света след повече от 6 г. работа

684
Коран Снимка: Pixabay

Али Заман – бижутер от Ирак, който през 2013 г. се отказал от занаята си и се преместил в Истанбул, за да се отдаде на калиграфското изкуство – официално завърши изписването на смятания за най-голям ръчно изписан Коран в света след повече от шест години работа, съобщи сайтът „Тюркийе тудей“, предаде БТА.

Произведеният от Заман ръкопис е изписан ръчно от майстора с тръстикови писалки по традиционен калиграфски метод, като свещения за мюсюлманите текст на Корана е нанесен върху платна с внушителни размери - 4 на 1,5 метра. Изработката на ръкописа започнала още през 2019 г., като от тогава Заман работел ежедневно в малко студио в комплекса на джамията „Михримах Султан“ в Истанбул. 

„Радост е да създадеш нещо, което малцина хора могат да направят или дори биха се опитали. Всяка буква отразява душата и усилията, вложени в тази работа“, споделя Заман за произведението си.  

Завършеният Коран надминава предишния най-голям известен ръкопис, който е с размери 2,28 на 1,55 метра, отбелязва „Тюркийе тудей“. 

Коран Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Отговори за еврото: Какво се случва с цените (Видео)