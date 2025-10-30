ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Си Цзинпин: Китайската икономика е като океан, страната ни може да се справи с всички предизвикателства

Китайският президент Си Цзинпин СНИМКА: Х/@iamjinping

Китайската икономика е като океан, каза президентът Си Цзинпин, цитиран от държавната новинарска агенция Синхуа, след своята среща днес с американския си колега Доналд Тръмп, предаде БТА.

Си призова Китай и САЩ да се фокусират върху дългосрочните ползи, които може да донесе сътрудничеството, вместо да попадат в порочен кръг на ответни мерки. Икономическите и търговските екипи на Китай и САЩ проведоха задълбочени разговори и постигнаха консенсус по решенията на проблемите, обяви той след разговора си с Тръмп в Южна Корея, където двамата участваха в срещата на върха на форума Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество.

Малко по-рано президентът на САЩ оцени високо своята среща с китайския си колега и каза, че двамата са постигнали споразумения.

Си призова икономическите и търговските преговарящи на двете страни да не спират да намаляват списъка с проблеми и да увеличават този с възможности за сътрудничество. Китай и САЩ трябва да взаимодействат положително на регионално и международно равнище, изтъкна той.

Китайският лидер изрази увереност, че страната му може да се справи с всички рискове и предизвикателства.

Китай никога не се стреми да предизвика или да замести която и да било държава, а вместо това се е съсредоточил върху това да върши добре своята работа, подчерта той в косвен намек за САЩ.

Китай ще задълбочи реформите и ще се отваря все повече за външния свят, даде да се разбере в заключение Си, цитиран от Синхуа.

