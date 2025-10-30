Задържаха още един от обирджиите на Лувъра и четирима нови заподозрени

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Още един от четиримата, заподозрени за обира на Лувъра, е задържан, съобщи френската телевизия БФМ.

Заедно с него са били задържани още четирима души, съобщи Би Би Си. Арестите са станали късно в сряда в района на Лувъра, където бе извършен безпрецедентният обир на 19 октомври.

От парижката прокуратура съобщиха, че вероятно има още замесени в обира, освен първоначалните четирима мъже, които бяха заподозрени.

Двама от тях бяха задържани миналата събота - единият в Париж, а другият на летището, докато се опитвал да напусне страната. Те са направили частични самопризнания в сряда.

Разпитът на двамата е продължил 96 часа. Единият задържан е на 34 години и има алжирско гражданство. Бил е идентифициран от ДНК, взето от един от скутерите, с които обирджиите избягали.

Вторият задържан е на 39 и се е препитавал като нелегален таксиметров шофьор. Роден е в предградията на Париж и има предишни криминални прояви. Негово ДНК е открито от полицията на едно от счупените стъкла в музея.

Според прокурорът на Париж бандата не е имала помощ от служители на музея.

Бижутата все още не са открити.