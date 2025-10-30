ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спорт по телевизията днес

Времето София 11° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21609366 www.24chasa.bg

Задържаха още един от обирджиите на Лувъра и четирима нови заподозрени

6420
Полиция край Лувъра СНИМКА: Ройтерс

Още един от четиримата, заподозрени за обира на Лувъра, е задържан, съобщи френската телевизия БФМ.

Заедно с него са били задържани още четирима души, съобщи Би Би Си. Арестите са станали късно в сряда в района на Лувъра, където бе извършен безпрецедентният обир на 19 октомври. 

От парижката прокуратура съобщиха, че вероятно има още замесени в обира, освен първоначалните четирима мъже, които бяха заподозрени. 

Двама от тях бяха задържани миналата събота - единият в Париж, а другият на летището, докато се опитвал да напусне страната. Те са направили частични самопризнания в сряда. 

Разпитът на двамата е продължил 96 часа. Единият задържан е на 34 години и има алжирско гражданство. Бил е идентифициран от ДНК, взето от един от скутерите, с които обирджиите избягали.

Вторият задържан е на 39 и се е препитавал като нелегален таксиметров шофьор. Роден е в предградията на Париж и има предишни криминални прояви. Негово ДНК е открито от полицията на едно от счупените стъкла в музея.

Според прокурорът на Париж бандата не е имала помощ от служители на музея.

Бижутата все още не са открити. 

Полиция край Лувъра СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание