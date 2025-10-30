ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трима с обвинения за измами в София, с фалшиви док...

Избирателната активност в Нидерландия е малко по-висока от тази през 2023 г.

Амстердам, Нидерландия. Снимка Архив

На предсрочните парламентарни избори в Нидерландия вчера са гласували малко повече хора, отколкото на предишните избори - през 2023 г., предаде националната новинарска агенция АНП.

Снощи изглеждаше, че избирателната активност ще бъде малко по-ниска, но последните данни от тази сутрин показват, че тя е 78,4%. Това е малко повече от предния път, когато упражниха правото си на вот 77,8% от гласоподавателите, предаде БТА.

Избирателната активност в Нидерландия на избори за Камарата на представителите варира значително през последните десетилетия. Пикът в най-новата история е от 2017 г., когато гласуваха 81,9%.

Най-ниската активност е от 1998 г. Повече от една четвърт от избирателите не са упражнили правото си на глас през тази година: избирателната активност тогава е била 73,3%.

От всички провинции избирателната активност тази година е била най-висока в Утрехт (82,2%), а най-ниска - във Флеволанд (73,8%).

