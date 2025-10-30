Белгия и Русия си размениха в социалните мрежи заплахи с унищожение.

Белгийският министър на отбраната Тео Франкен и заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия и бивш руски президент и премиер Дмитрий Медведев си размениха в социалните мрежи заплахи с унищожение, съобщиха белгийски медии, пише БТА.

Поводът е интервю на Франкен за вестник "Морхен", в което заявява, че ако Русия нанесе въздушен удар по Брюксел, в отговор Москва ще бъде заличена от картата на света. Медведев пише, че ако това се случи, от картата ще изчезне Белгия.

Медведев, известен с острите си изявления особено след началото на войната в Украйна, прави коментара си в светлината на съобщението на руския президент Владимир Путин за изпитания на подводното ядрено торпедо "Посейдон". Според Медведев това торпедо "не може да бъде спряно от нищо" и е поздрав за враговете на неговата страна, "особено за онзи тъпак, белгийския министър на отбраната".

В последвал отговор Франкен цитира думите на древноримския поет Овидий от поемата "Изкуството да обичаш", където казва, че тихият мир е присъщ за човека, а свирепият гняв - за дивия звяр.

Преди година тогавашният ръководителят на Военния комитет на НАТО адмирал Роб Бауер посочи, че Русия би могла да предприеме военни действия срещу няколко цели в Белгия – централата на НАТО в Брюксел, пристанището в Антверпен, институциите на ЕС в белгийската столица или разположените тук други международни организации като световната разплащателна система SWIFT. Бауер направи оценката в изслушване пред комисията по отбрана към Белгийския федерален парламент.