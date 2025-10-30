Сирия призна официално независимостта на Косово

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сирия стана 120-ата държава, която призна официално независимостта на Косово, съобщава косовското издание „Коха диторе“, пише БТА.

Някогашната автономна област на Сърбия обяви независимост през 2008 година – акт, който Белград не признава. Сърбия и Косово водят диалог за нормализиране на отношенията си с посредничеството на ЕС. Русия, Индия и Китай, както и пет държави от ЕС - Кипър, Гърция, Румъния, Словакия и Испания, също не признават независимостта на Косово.

„С подкрепата на Негово Кралско Височество, престолонаследника на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман, днес (29 октомври – бел. ред.) в Рияд постигнахме споразумение, с което Сирийската арабска република признава Република Косово. Благодаря на президента (Ахмед) Аш Шараа за решението да признае Косово, както и за подкрепата му за нашия народ“, написа вчера президентът на Косово Вьоса Османи във профила си във Фейсбук.

Османи допълни, че Косово сега е признато от 120 държави.

Републиката ни върви напред и нищо не може да я спре, написа още Османи.

Сирийското външно министерство също потвърди официалното признаване на Косово.

„В този контекст Сирийската арабска република обявява признаването на Република Косово като независима и суверенна държава, въз основа на принципите на Устава на Организацията на обединените нации и решението си да укрепва принципите на мира и стабилността в региона и света“, се казва в изявлението на Министерството на външните работи, публикувано в социалната мрежа Екс.

По-рано тази година Косово бе признато от Судан и Кения.