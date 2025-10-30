КМГ: Индексът на иновациите в Китай нарасна с 5,3% през 2024 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Според проучване, публикувано в сряда от Държавното статистическо бюро, индексът на иновациите в страната е нараснал с 5,3% през 2024 г. в сравнение с предходната година, което подчертава продължаващото подобрение на научния и технологичен иновационен капацитет на Китай.

Данните показват, че индексът на иновациите в Китай е достигнал стойност от 174,2 пункта през 2024 г. (с база 100 за 2015 г.), което представлява годишен ръст от 5,3%.

Основните компоненти на индекса – подиндексът на иновационната среда, индексът на инвестициите в иновации, индексът на резултатите от иновации и индексът на иновационното представяне – също са отбелязали увеличение.

Според Държавното статистическо бюро, резултатите показват, че индексът на иновациите в Китай поддържа стабилен ръст от началото на 2024 г., като научният и технологичният капацитет на страната продължава да се подобрява.

Иновациите, които стимулират производството, растат бързо, а новите двигатели на развитието продължават да укрепват, осигурявайки силна подкрепа за висококачественото икономическо развитие.