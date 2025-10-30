КМГ: Китай създаде фонд за развитие на стратегически нововъзникващи индустрии за държавните си предприятия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В сряда Китай стартира фонд за централно управляваните държавни предприятия, с цел подпомагане развитието на стратегически нововъзникващи индустрии. В първата му фаза бяха набрани 51 милиарда юана (7,2 милиарда долара), пише КМГ.

Фондът е иницииран от Комисията за надзор и управление на държавни активи към Държавния съвет и ще се управлява от корпорацията China Reform Holdings Ltd. В инициативата участват над 10 държавни предприятия, сред които телекомът China Mobile и петролните гиганти Sinopec и China National Offshore Oil Corporation.

Фондът ще инвестира в области като ново поколение информационни технологии, изкуствен интелект, нови енергийни източници, нови материали, висококачествено оборудване, биомедицина и квантови технологии.

Според комисията, целта на фонда е да подкрепя държавните предприятия в укрепването на слаби звена в индустрията и да предоставя инвестиции за иновации в най-съвременни технологии.