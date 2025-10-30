КМГ: Нова крачка в официалното сътрудничество между Китай и България

Съвместна декларация между ЦНСССКЦИЕ и Митническия информационен център Китай-ЦИЕ бе подписана в София по време на официалната визита на високопоставена китайска делегация, водена от заместник-министъра на Генералната митническа администрация на КНР У Хайпин. Делегацията бе на посещение в България по покана на министъра на земеделието и храните д-р Георги Тахов, пише КМГ.

Документът бе пописан от д-р Момчил Станишев, директор на Центъра за насърчаване сътрудничеството в селското стопанство между Китай и ЦИЕ /НСССКЦИЕ/ и г-жа Бай Лу, заместник-генерален директор на Бюрото по безопасност на храните на Генералната митническа администрация на КНР.

По време на разговорите, двете страни се обединиха около общата визия за експортния потенциал на селскостопански продукти от България и Централна и Източна Европа. Чрез декларацията те посочват, че ще промотират висококачествените селскостопански и хранителни продукти от България и ЦИЕ, както и че ще си сътрудничат за обмена на актуална и практическа информация между двете институции, като например: обмен на публикации на интернет страниците на ЦНСССКЦИЕ и Митническия информационен център Китай-СЦИЕ; споделяне на детайли относно предстоящи събития; организиране на семинари и работилници за предприятия от ЦИЕ по въпроси, свързани с пазарния достъп, електронната търговия и други; експертен обмен чрез организиране на конференции и форуми на теми от взаимен интерес.

Декларацията подчертава важността на „зелените канали" като механизъм за улесняване на търговията със селскостопански стоки и предвижда сътрудничество между двете страни по отношение на „зелен канал" за внос в Китай.