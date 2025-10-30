Руски атаки срещу енергийната инфраструктура ограничиха електроснабдяването в редица области в Украйна

Русия е атакувала топлоелектрически централи в редица области в Украйна, съобщи днес частната енергийна компания ДТЕК, цитирана от Ройтерс.
"Оборудването на топлоелектрическите централи е сериозно повредено. Работим за да смекчим последствията", казаха от ДТЕК в изявление в "Teлеграм", пише БТА.
"Това е третата масивна атака срещу топлоелектрическите централи на компанията през октомври", се допълва в текста.
Украйна ограничи електроснабдяването в цялата страна, след като руска атака повреди енергийната инфраструктура и рани 13 души в югоизточния град Запорожие, съобщиха официални представители, предаде Ройтерс.
Руските сили нанесоха удари по енергийния сектор преди отоплителния сезон, в резултат на което временно беше прекъснато електроснабдяването на стотици хиляди украинци.
Украинският премиер Юлия Свириденко заяви, че Русия се опитва да предизвика "хуманитарна катастрофа в Украйна, която да съвпадне със зимата" след поредната масивна въздушна атака миналата седмица.
"Ударът нанесе нови щети на енергийната инфраструктура", заяви днес министърката на енергетиката Светлана Гринчук в приложението за съобщения Teлеграм.
Шест деца са сред 13-те ранени при ударите по Запорожие, които също така нанесоха щети на пет жилищни сгради и инфраструктурни съоръжения, заяви губернаторът Иван Федоров.
"Хората имат остри реакции на стрес, рани, сътресения, натъртвания и фрактури“, добави той.
Държавната железопътна компания съобщи за прекъсвания на електрозахранването в южната Николаевска област, които причиняват закъснения на влаковете и я принуждават да използва резервни локомотиви.