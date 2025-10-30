Руски атаки срещу енергийната инфраструктура ограничиха електроснабдяването в редица области в Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Русия е атакувала топлоелектрически централи в редица области в Украйна, съобщи днес частната енергийна компания ДТЕК, цитирана от Ройтерс.

"Оборудването на топлоелектрическите централи е сериозно повредено. Работим за да смекчим последствията", казаха от ДТЕК в изявление в "Teлеграм", пише БТА.

"Това е третата масивна атака срещу топлоелектрическите централи на компанията през октомври", се допълва в текста.

Украйна ограничи електроснабдяването в цялата страна, след като руска атака повреди енергийната инфраструктура и рани 13 души в югоизточния град Запорожие, съобщиха официални представители, предаде Ройтерс.

Руските сили нанесоха удари по енергийния сектор преди отоплителния сезон, в резултат на което временно беше прекъснато електроснабдяването на стотици хиляди украинци.

Украинският премиер Юлия Свириденко заяви, че Русия се опитва да предизвика "хуманитарна катастрофа в Украйна, която да съвпадне със зимата" след поредната масивна въздушна атака миналата седмица.

"Ударът нанесе нови щети на енергийната инфраструктура", заяви днес министърката на енергетиката Светлана Гринчук в приложението за съобщения Teлеграм.

Шест деца са сред 13-те ранени при ударите по Запорожие, които също така нанесоха щети на пет жилищни сгради и инфраструктурни съоръжения, заяви губернаторът Иван Федоров.

"Хората имат остри реакции на стрес, рани, сътресения, натъртвания и фрактури“, добави той.

Държавната железопътна компания съобщи за прекъсвания на електрозахранването в южната Николаевска област, които причиняват закъснения на влаковете и я принуждават да използва резервни локомотиви.