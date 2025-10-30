Си Дзинпин: Китай и САЩ могат да просперират заедно

Днес на обяд в южнокорейския град Пусан се проведе среща между китайския председател Си Дзинпин и американския президент Доналд Тръмп.

В началото на разговорите Доналд Тръмп заяви: „Голяма чест е да бъда с мой приятел... много, много изтъкнатия и уважаван президент на Китай. Ще проведем някои обсъждания, мисля, че вече сме се съгласили по много неща и ще се съгласим и по още някои в момента. Смятам, че ще имаме фантастични отношения за дълъг период от време".

По време на нея Си Дзинпин заяви, че откакто Доналд Тръмп е бил избран за президент на САЩ, двамата са провели три телефонни разговора и са обменяли множество писма, поддържайки тесни контакти и стремейки се да запазят общата стабилност в китайско-американските отношения.

„Преди няколко дни търговско-икономическите ни екипи проведоха нов кръг консултации в Куала Лумпур и постигнаха основно съгласие по решаването на ключови проблеми, което създаде необходимите условия за днешната ни среща", подчерта Си Дзинпин.

„Предвид различните национални условия на Китай и Съединените щати, някои различия са неизбежни. Като лидери, президентът Тръмп и аз трябва да се уверим, че насочваме отношенията в правилната посока и гарантираме тяхното нормално развитие", каза китайският председател.

Си Дзинпин подчерта също, че развитието и възраждането на Китай не противоречи на целта на президента Тръмп да „направи Америка отново велика", като отбеляза, че и Китай, и САЩ могат да се подкрепят взаимно и да просперират заедно.