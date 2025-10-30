КМГ: Космическият кораб „Шънджоу-21“ ще бъде изстрелян на 31 октомври

Пилотираният космически кораб „Шънджоу-21" ще бъде изстрелян в 23:44 ч. пекинско време от космодрума „Дзиуцюен", предаде КМГ. Екипажът му се състои от командира на мисията Джан Лу и колегите му У Фей и Джан Хунджан, като тримата са представители на поколенията на 70-те, 80-те и 90-те години. У Фей ще бъде най-младият китайски тайконавт, който ще полети в Космоса.

Екипажът на „Шънджоу-21" ще замени членовете на мисията „Шънджоу-20" и ще живее в орбита 6 месеца. През този период те ще извършат редица научни експерименти, ще осъществят излизания в открития Космос и други рутинни дейности. За първи път на борда на китайската космическа станция ще бъдат осъществени експерименти с мишки, за да бъдат установени ефектите върху тях от безтегловността и живота в затворено космическо пространство.