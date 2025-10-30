ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Главният архитект на София спря строителството на ...

Времето София 13° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21610445 www.24chasa.bg

Китай се надява САЩ да спазва мораториума върху ядрените опити

780
Китай се надява Вашингтон да не нарушава глобалния стратегически баланс и стабилност. СНИМКА: pixabay

Китай се надява, че САЩ ще спази ангажимента си за мораториум върху ядрените опити и задълженията си по договора за забрана на изпитанията на ядрени оръжия, заяви китайското Външно министерство, цитирано от Ройтерс.

В отговор на въпрос за възобновяването на ядрените опити от президента на САЩ Доналд Тръмп, говорителят на Министерството Гуо Цзякун заяви, че Китай се надява Вашингтон да не нарушава глобалния стратегически баланс и стабилност.

Китайското Министерство на отбраната, от своя страна, заяви, че Пекин поддържа отворена позиция по отношение на развитието на военните отношения със САЩ, пише БТА.

Китай се надява, че Вашингтон ще работи с Китай за съвместното изграждане на равнопоставени, честни, мирни и стабилни военни връзки, заяви на пресконференция говорителят на Министерството на отбраната Чжан Сяоган.

Китай се надява Вашингтон да не нарушава глобалния стратегически баланс и стабилност. СНИМКА: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание