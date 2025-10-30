Румънският министър на отбраната: Около 1000 американски войници ще останат в Румъния

Около 1000 американски войници ще останат в Румъния. Те ще продължат да възпират всякакви заплахи и ще бъдат гаранция за ангажимента на Съединените щати към регионалната сигурност. Стратегическите способности остават непроменени. Това каза румънският министър на отбраната Йонуц Мощяну. Съединените щати планират да намалят броя на военните си на източния фланг на Европейския съюз и вече са уведомили Румъния, че ще изтеглят до 1000 военни от военновъздушната база "Михаил Когълничану" в Констанца.

От НАТО потвърдиха за изтеглянето, но казаха, че то не е нещо необичайно и броят на американските военни на континента остава по-голям отколкото преди войната в Украйна, пише БНТ.