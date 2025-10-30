ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Главният архитект на София спря строителството на ...

Времето София 13° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21610637 www.24chasa.bg

Румънският министър на отбраната: Около 1000 американски войници ще останат в Румъния

1456
Румънският министър на отбраната Йонуц Мощяну Снимка: Екс/ @IonutMosteanu

Около 1000 американски войници ще останат в Румъния. Те ще продължат да възпират всякакви заплахи и ще бъдат гаранция за ангажимента на Съединените щати към регионалната сигурност. Стратегическите способности остават непроменени. Това каза румънският министър на отбраната Йонуц Мощяну. Съединените щати планират да намалят броя на военните си на източния фланг на Европейския съюз и вече са уведомили Румъния, че ще изтеглят до 1000 военни от военновъздушната база "Михаил Когълничану" в Констанца.

От НАТО потвърдиха за изтеглянето, но казаха, че то не е нещо необичайно и броят на американските военни на континента остава по-голям отколкото преди войната в Украйна, пише БНТ.

Румънският министър на отбраната Йонуц Мощяну Снимка: Екс/ @IonutMosteanu

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание