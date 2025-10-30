Силите за сигурност в Пакистан убиха 18 терористи

Пакистанските сили за сигурност убиха 18 терористи при две операции в югозападната провинция Белуджистан, съобщи днес армията, цитирана от Синхуа.
Акциите бяха предприети във вторник и вчера срещу забранената терористична Белуджистанска освободителна армия, съобщи пакистанската армия в изявление.
Първата операция е била в Кета, столицата на провинцията, където войските са локализирали бойците и са убили 14 от тях, се казва в изявлението. При отделна операция в окръг Кеч са били неутрализирани четирима бойци и е унищожено скривалище.
При атаките са иззети оръжия, боеприпаси и експлозиви. Армията добави, че продължава усилията си за елиминиране на останалите терористи от Белуджистанската освободителна армия, пише БТА.
Премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф похвали силите за сигурност за успешните операции и заяви, че ще изкорени всички форми на тероризъм от страната.