Силите за сигурност в Пакистан убиха 18 терористи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пакистанските сили за сигурност убиха 18 терористи при две операции в югозападната провинция Белуджистан, съобщи днес армията, цитирана от Синхуа.

Акциите бяха предприети във вторник и вчера срещу забранената терористична Белуджистанска освободителна армия, съобщи пакистанската армия в изявление.

Първата операция е била в Кета, столицата на провинцията, където войските са локализирали бойците и са убили 14 от тях, се казва в изявлението. При отделна операция в окръг Кеч са били неутрализирани четирима бойци и е унищожено скривалище.

При атаките са иззети оръжия, боеприпаси и експлозиви. Армията добави, че продължава усилията си за елиминиране на останалите терористи от Белуджистанската освободителна армия, пише БТА.

Премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф похвали силите за сигурност за успешните операции и заяви, че ще изкорени всички форми на тероризъм от страната.