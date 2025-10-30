ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Главният архитект на София спря строителството на ...

Времето София 13° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21610914 www.24chasa.bg

Силите за сигурност в Пакистан убиха 18 терористи

696
При атаките в югозападната провинция Белуджистан са иззети оръжия, боеприпаси и експлозиви. Снимка: Pixabay

Пакистанските сили за сигурност убиха 18 терористи при две операции в югозападната провинция Белуджистан, съобщи днес армията, цитирана от Синхуа.

Акциите бяха предприети във вторник и вчера срещу забранената терористична Белуджистанска освободителна армия, съобщи пакистанската армия в изявление.

Първата операция е била в Кета, столицата на провинцията, където войските са локализирали бойците и са убили 14 от тях, се казва в изявлението. При отделна операция в окръг Кеч са били неутрализирани четирима бойци и е унищожено скривалище.

При атаките са иззети оръжия, боеприпаси и експлозиви. Армията добави, че продължава усилията си за елиминиране на останалите терористи от Белуджистанската освободителна армия, пише БТА.

Премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф похвали силите за сигурност за успешните операции и заяви, че ще изкорени всички форми на тероризъм от страната.

При атаките в югозападната провинция Белуджистан са иззети оръжия, боеприпаси и експлозиви. Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание