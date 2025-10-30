Германският външен министър пристигна в Сирия за среща със сирийски лидери

Германският външен министър Йохан Вадефул започна днес посещение в Сирия - първото от встъпването му в длъжност през май, предаде Франс прес, като припомни, че Германия прие голяма част от сирийската диаспора, избягала от гражданската война.

"С падането на диктатурата на Асад сирийският народ навлезе в нова ера. Сега искаме да му помогнем да поеме бъдещето на страната в свои ръце", заяви преди заминаването си Вадефул, който ще се срещне с временния сирийски президент Ахмед аш Шараа и министъра на външните работи Асад аш Шибани.

Неговата предшественичка Аналена Бербок от партия "Зелените" посети Сирия два пъти след падането на сирийския президент Башар Асад от власт през декември. "Зелените" изгубиха парламентарните избори в Германия през февруари и вече не са част от управляващата коалиция.

През март Бербок разговоря с временния сирийски президент и с министъра на външните работи и лично получи ключовете от германското посолство, затворено през 2012 г. вследствие на гражданската война. През януари тя посети страната заедно с френския си колега Жан-Ноел Баро, като представители на Европейския съюз.

Германия прие стотици хиляди сирийски и афганистански бежанци, бягащи от гражданската война в своите страни, особено по време на миграционната криза през 2015 г. Много от тях все още живеят и работят в Германия, пише БТА.

Притокът на тези мигранти и джихадистките атаки обаче спомогнаха за възхода на крайната десница, а настоящият консервативен канцлер на Германия, Фридрих Мерц, затегна политиката на страната по отношение на миграцията.

"По време на кървавата гражданска война над един милион сирийци намериха убежище в Германия. Някои от тях обмислят да се върнат в Сирия, за да възстановят страната си. Искам да задълбоча тази специална връзка между нашите страни с нашите партньори в Сирия", заяви Вадефул.

Ахмед аш Шара е бивш джихадистки лидер, дошъл на власт със свалянето на бившия президент Башар Асад от власт през декември 2024 г. от коалиция от ислямистки бунтовнически групи след 14-годишна гражданска война, отбелязва АФП.