Турция планира 24 сондажа в четири шистови петролни находища

Министърът на енергетиката и природните ресурси на Турция Алпарслан Байрактар ​​съобщи, че ще бъдат осъществени 24 сондажни операции в четири шистови петролни находища в южния турски окръг Диарбекир, тъй като страната се стреми към местно производство на енергия, за да отговори на нарастващото търсене, съобщи турският информационен сайт „Тюркийе тудей".

Байрактар посочи, че Турция планира да приложи подобни методи за сондиране за проучване за природен газ и в турския тракийски регион.

Той подчерта, че се очаква търсенето на енергия в Турция да се утрои през следващите 30 години, което изисква осигуряване на енергийни доставки и постоянни усилия за проучване на възможности за добив петрол и природен газ.

„По отношение на шистовия петрол, ще бъдат извършени 24 сондажни операции в четири находища в Диарбекир. Обмисляме прилагането на подобни методи за газ в Тракия", каза Байрактар ​​в предаване на телевизия Юлке.

Планираните сондажни операции представляват разширяване на усилията на Турция в областта на добива на въглеводороди, особено в региони с установен шистов петролен потенциал.

Байрактар ​​отхвърли твърденията, че Турция е продавала редкоземни елементи на САЩ, като заяви, че подобни продажби „абсолютно не се обсъждат".

Той се спря на съществуващо споразумение със САЩ, за което уточни, че е свързано с ядрената енергия, а не с редкоземните елементи.

„Споразумението, което подписахме с Америка, е свързано с ядрени въпроси. Ако бяхме сключили споразумение за редкоземните елементи, бъдете сигурни, че и те, и ние щяхме да го обявим", каза Байрактар.

По думите на Байрактар ​находището Бейликова, окръг Ескишехир (Западна Турция) е второто по големина на запасите от редкоземни елементи в света. Той отбеляза, че находището ще бъде разработено и експлоатирано от държавата.

„Находището Бейликова в Ескишехир съдържа втория по големина запас от редкоземни елементи в света. Целта ни е да положим основите на индустриалното съоръжение следващата година и да заработи в рамките на две години", каза Байрактар.

Находището Бейликова е открито от Главната дирекция за изследвания и проучвания на минерали (MTA) преди много години при проучване за торий.

Проучвателните дейности за редкоземни елементи продължават в района на Испарта, Западна Турция, а такива залежи са открити и в Малатия, Хекимхан и Сивас.

Байрактар представи и международните усилия на Турция за проучване на петрол и газ. Той посочи, че Турция работи за приключване на важни преговори с Либия.

Турция си осигури 30-процентов дял в нови находища в Азербайджан тази година, по-специално в газовото находище Шафаг-Асиман в Каспийско море.

Турция работи интензивно с Казахстан и си партнира в морската област в Пакистан, като в ход е подготовка за нови тръжни процедури, посочи министърът.

„В Пакистан станахме партньори в едно морско находище и сега се подготвяме за нови търгове. Правим оценка на партньорства в морски и сухоземни находища там", каза Байрактар.

Байрактар ​​подчерта, че настоящото дневно производство на петрол на Турция в Ирак е само 15 000 барела, което би трябвало да се увеличи 10 до 15 пъти. Турция работи интензивно в южния иракски пристанищен град Басра и Северен Ирак, каза той.