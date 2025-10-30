Общински работник е убит при израелско нападение в Южен Ливан

Общински работник е бил убит при нощно нападение в село в Южен Ливан, на границата с Израел, на фона на увеличаващи се израелски атаки в Ливан, съобщи ливанската новинарска агенция ННА, цитирана от Франс прес.

По силата на споразумение за прекратяване на огъня между ислямистката групировка "Хизбула" и Израел, сключено миналата година, израелската армия се изтегли от територията на Ливан, но все още продължава да окупира пет селища на ливанска територия.

"При ожесточено и безпрецедентно нападение израелска военна единица, подкрепена от моторизирани части, е нахлула в село Блида, на повече от километър от границата", уточнява агенцията. "Израелският отряд е влязъл в сградата на кметството, където по това време е спял общинският работник Ибрахим Саламе, който след това е бил убит от вражеските войници", посочва ННА.

В друго погранично село израелска военна част е взривила с динамит сграда, която е служела за извършване на религиозни обреди.

През последните дни израелската авиация засили ударите си по Ливан, като твърдеше, че на прицел са взети инфраструктурата или членовете на групировката "Хизбула", подкрепяна от Иран, напомня АФП.

Премиерът на Ливан Науаф Салам определи нападението в социалната мрежа "Екс" като "отявлена агресия срещу държавните институции на Ливан и неговия суверенитет."

Говорителят на Върховния комисар на ООН за правата на човека Джеръми Лорънс заяви, че 111 цивилни са били убити от израелските въоръжени сили от края на войната насам. "Хизбула" беше отслабена вследствие от конфликта, а САЩ упражняват силен натиск върху ливанското правителство да предаде оръжията си на националната армия, което до момента то отказва да направи.

Международният механизъм за наблюдение на споразумението за примирие, в който освен Ливан и Израел участват и САЩ, Франция и ООН, проведе среща днес в пограничното селище Накура, в което се намира генералният щаб на мироопазващите сили на ООН. Пратеничката на САЩ Морган Ортегас заяви на срещата, че ливанската армия трябва да изпълни изцяло плана си, предвиждащ до края на годната всички оръжия да бъдат поставени под правителствен контрол, пише БТА.

След днешната израелска атака в Блида, ливанският президент Жозеф Аун нареди на командващия армията ливанските сили да противодействат на всяко израелско нахлуване в Южен Ливан.