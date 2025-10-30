ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия обяви, че е превзела още две села в Източна Украйна

1244
Русия обяви, че войските ѝ са превзели още две села в Източна Украйна. СНИМКА: pixabay

Русия заяви, че е превзела още две села в източна Украйна, предадоха Ройтерс и ТАСС.

Руското министерство на отбраната заяви, че неговите сили са превзели селата Красногорское в украинската Запорожка област и Садовое в Харковска област (Красногирске и Садове на украински - бел. ред.).

Освен това руската противовъздушна отбрана е свалила през последното денонощие 8 управляеми авиационни бомби, три реактивни снаряда от американска система "Хаймарс" и 192 дрона, съобщи министерството, пише БТА.

В отговор на украинските нападения срещу граждански обекти силите на Москва са нанесли през тази нощ масиран удар по украинския военно-промишлен комплекс, по военни летища и енергийни обекти, посочи ведомството. При атаките е използвано високоточно оръжие с голям обсег и дронове.

"Целите на удара са постигнати, всички набелязани мишени са поразени", допълни министерството.

