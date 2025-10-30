ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Турски митничари заловиха наркотици за 6,5 млн. евро на Капъкуле и Ипсала

ГКПП Капъкуле- Капитан Андреево

Турските митничари заловиха голямо количество наркотици на гранично-пропускателните пунктове Капъкуле (между Турция и България – бел. ред.) и Ипсала (между Турция и Гърция - бел. ред.), съобщиха от Министерството на търговията на Турция. Общото количество на заловената дрога при провеждането на две отделни операции е 525 кг, а наркотиците се оценяват на 319 млн. турски лири (6,5 млн. евро).

До откриването на дрогата се е стигнало след анализ на риска, при който са установени два съмнителни тира, които са били проследени. При обстойно претърсване с детектори и специално обучени кучета, в тайниците на превозните средства е открит канабиноиден наркотик. Разследването във връзка с операцията е продължено от прокуратурите в Одрин и Ипсала, съобщава БТА.

„Както на граничните пунктове, така и на всеки ъгъл в страната ни, екипите по митнически контрол на Министерството на търговията продължават непрестанната си борба срещу наркотрафикантите, които се опитват да въвлекат нашите граждани в зависимост, а младежите ни в мрак (...)", подчертаха в съобщението си за операцията от Министерството на търговията.

От ведомството допълват, че борбата с разпространението на наркотици е сред приоритетните им цели.

